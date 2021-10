Trasporto aereo: Eni avvia produzione carburanti sostenibili per aviazione San Donato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni ha avviato la produzione di carburanti sostenibili alternativi per l’aviazione (Sustainable aviation fuel o Saf) che rappresentano nel breve-medio termine un modo per contribuire significativamente alla decarbonizzazione del trasporto aereo. I Saf Eni sono prodotti esclusivamente da scarti e residui, in linea con la decisione strategica di non utilizzare olio di palma dal 2023. Eni prevede il raddoppio, entro il quadriennio, dell’attuale capacità di bioraffinazione di 1,1 milioni di tonnellate/anno e il suo incremento fino a 5-6 milioni di tonnellate/anno entro il 2050: il cosiddetto biojet rivestirà un ruolo significativo nel mix prodotti, in linea con gli scenari di settore e i trend di mercato, e l’obiettivo è di traguardare una capacità produttiva di almeno 500 mila tonnellate/anno di biojet al 2030. (segue) (Com)