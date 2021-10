Porti: Genova, i lavoratori contro il Green pass sono solo 300 su 12 mila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della mattinata il varco di Ponte Etiopia è diventato il punto chiave della protesta contro il Green Pass visto che, davanti al presidio dei lavoratori portuali, si sono radunati circa un centinaio fra cittadini solidali e gruppi di rappresentanza di altre categorie. La nuova folla creatasi ha bloccato fisicamente il lungomare Canepa, strada chiave nei collegamenti da Ponente al centro città procurando diversi disagi ai tanti automobilisti e autotrasportatori rimasti bloccati nel traffico. In questo senso si creati diversi momenti di tensione tra i manifestanti e alcuni automobilisti contrari ai motivi della protesta, con le forze dell’ordine che son dovute intervenire per riportare la situazione alla normalità. L’Usb e il Comitato dei lavoratori portuali genovesi hanno ribadito la volontà di convocare uno sciopero di 48 ore lunedì 25 e martedì 26 ottobre per ribadire la propria contrarietà al provvedimento del governo. (Rin)