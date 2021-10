Sardegna: oltre 2.000 persone sfilano a Cagliari contro obbligo green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre duemila persone hanno manifestato questa mattina a Cagliari contro l'obbligo di certificazione verde nei posti di lavoro. Al grido di "libertà, libertà", i manifestanti hanno sfilato per le vi del centro: da piazza del Carmine il corteo si è snodato fino all'assessorato regionale alla Sanità per poi proseguire verso il palazzo della Regione. Blindatissime dalle forze dell'ordine le sedi di rappresentanza del governo e del Tar. Bloccato per circa un'ora il traffico cittadino. La manifestazione si è svolta senza particolari problemi ad eccezione di una secchiata d'acqua che è piovuta sopra i manifestanti in via Pola e che ha provocato le vivaci proteste delle persone che sfilavano in corteo. Le associazioni "Is Pipius non si tocant", "Sa Defenza" e "Magliette bianche", promotrici dell'iniziativa, in un documento, hanno parlato di "presunta pandemia che si basa su presupposti che non trovano fondamento nella realtà fattuale", hanno ribadito la loro contrarietà all'imposizione di fatto dei vaccini, definendo illegittime le norme sull'obbligatorietà del certificato verde. (Rsc)