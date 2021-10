Campania: M5s, lavoro femminile da anni al centro nostre azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I temi del sostegno all'occupazione femminile e della parità retributiva sono da tempo all'attenzione del Movimento 5 stelle sia a livello nazionale che a livello regionale. Per questo oggi in aula abbiamo voluto dare sostegno a una legge che in buona parte è in linea con i principi e il contenuto di molte proposte e provvedimenti a nostra firma. Un testo a cui abbiamo voluto dare il nostro contributo, perfezionandolo e arricchendolo con emendamenti costruttivi, e che richiederà un finanziamento molto più cospicuo di quello attualmente previsto perché possa essere realmente efficace". Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino e il presidente della Commissione speciale semplificazione e digitalizzazione e consigliere regionale M5s Gennaro Saiello, intervenendo in aula nell'ambito della discussione sul testo di legge "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità". "Al fine di ampliare maggiormente il raggio di interventi a favore dell'occupazione femminile – ha sottolineato Ciarambino – auspico che sia approvata al più presto la legge a mia prima firma, che prevede misure di contrasto alla denatalità e interventi che agevolino l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, anche grazie alla creazione di strumenti di conciliazione famiglia-lavoro. (segue) (Ren)