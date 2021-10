Porti: Trieste, attività procedono regolarmente nonostante proteste anti Green pass (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando al traffico stradale degli accessi ai due varchi del porto nuovo (uno e quattro), 2.200 è il numero comprensivo di mezzi pesanti e macchine transitati nella giornata di ieri, mentre 900 gli ingressi di questa mattina entro le 14. Si tratta di circa la metà dei transiti medi via strada attraverso questi due gate nei giorni finali della settimana. Nessun blocco o sciopero al porto di Monfalcone dove le attività proseguono regolarmente. L’Autorità di sistema portuale ha attivato anche un punto tamponi presso l’ambulatorio medico del porto nuovo di Trieste, riservato a tutta la comunità portuale: 50 i tamponi effettuati nella giornata di ieri, in aumento esponenziale le prenotazioni per la giornata odierna. Per quanto riguarda il numero di vaccinati prima dell’introduzione del green pass, dalle stime risulta il 67 per cento al porto di Trieste e 76 per cento a Monfalcone. (Res)