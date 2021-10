Covid: Piemonte, sono 600 mila i non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte l’85% dei cittadini con più di 12 anni ha aderito alla campagna vaccinale anti-Covid. Di questi, l’83% ha completato il ciclo con due dosi. Circa 100.000 persone hanno già ricevuto anche la terza dose. A fornire questi dati è la Regione. Ad oggi mancano all’appello circa 600 mila persone (di cui 150 mila over60), un dato però in costante miglioramento se consideriamo che a fine settembre erano 100 mila in più e a metà agosto erano 250 mila in più. Sono in particolare 300 mila i non aderenti tra i 30 e 60 anni, l’età centrale a livello lavorativo, a cui si aggiungono circa 65 mila ventenni e 75 mila sessantenni. Fuori dalle età lavorative ci sono anche 70 mila non aderenti over70 e 90 mila studenti tra i 12 e i 19 anni (sono gli ultimi ad aver iniziato le vaccinazioni, ma con una percentuale di adesione alta di oltre il 70%. Un dato che si riflette sulla buona situazione a scuola rispetto allo scorso anno, grazie anche all’adesione alla vaccinazione del personale scolastico che in Piemonte è del 94%). (Rpi)