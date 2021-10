Green pass: presidente porto Genova, attenzionare lunedì e martedì, circa 6 mila persone non vaccinate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi non ci sono molti autotrasportatori che stanno arrivando, vedremo se lunedì e martedì la macchina che abbiamo attrezzato è in grado di funzionare o se avremo difficoltà". I lavoratori al portodi Genova sono "complessivamente 30 mila persone, noi stimiamo che circa il 20 per cento sia sprovvisto di vaccini. Quindi su 30 mila persone - ha proseguito Signorini - possiamo immaginare di arrivare fino a 5-6mila persone, un numero molto significativo". Le conseguenze delle assenze dei lavoratori "sarebbero devastanti per l'economia italiana, ricordiamoci che siamo in piena ripresa", ha evidenziato per poi concludere sulla durata della protesta: "Credo che in poco tempo si chiarirà. Oggi mi pare di poter dire che la protesta sia abbastanza fiacca ma attenderei lunedì e martedì per avere una visione consolidata". (Rin)