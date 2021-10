Cultura: Franceschini e Zingaretti firmano accordo per valorizzazione palazzo Silvestri-Rivaldi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo accordo coglie due risultati importanti, sia culturale che sociale: lo straordinario complesso di palazzo Silvestri-Rivaldi torna in vita e viene restituito a Roma e al mondo ma nel contempo l'azienda Isma con una parte delle risorse ricevute potrà riqualificare il complesso immobiliare di Via di Val Cannuta, anch'esso abbandonato da anni, che diventerà un grande polo di 6000 mq di servizi alla persona. Ringrazio il ministro Franceschini, il presidente Zingaretti e tutto il Cda Isma: con il lavoro di tutti, in soli due anni, abbiamo raggiunto questo straordinario risultato", ha concluso Enrico Gasbarra, presidente dell'Isma - Istituti di Santa Maria in Aquiro. (segue) (Com)