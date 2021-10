Napoli: Giulierini (Mann), abbonamento a 15 euro, accesso a tutte le mostre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una buona idea per i regali di Natale, l'abbonamento annuale al Museo a 15 euro che dà accesso a tutte le mostre, per noi il Museo è una comunità non un luogo freddo e deve appartenere a tutti". A parlare è il direttore del Mann Paolo Giulierini, a Radio Crc Targato Italia, intervenuto nella trasmissione di Corrado Gabriele, "Barba e capelli". "E' facile richiedere l'abbonamento tramite il sito online - continua Giulierini - poi la tessera può essere ritirata fisicamente al botteghino del Museo, inoltre per i ragazzi over 18 ci sono altre offerte e formule scontate a carattere familiare. Il nostro intento è tendere una mano alla città". In merito alle nuove iniziative del Mann per la prossima stagione, il direttore ha così dichiarato: "C'è tanto ottimismo dopo anni di buio. Agosto e settembre ci hanno ripagato con un afflusso notevole, così anche ottobre si sta rivelando positivo con la presenza di molti turisti stranieri. E poi la chiusura di stagione sarà ricca di eventi: già nei prossimi mesi avremo due mostre, una dedicata a Dante e all'archeologia e l'altra, il 2 dicembre, dedicata al ruolo del gioco nel mondo antico e nella contemporaneità". Infine, si è parlato del nuovo ciclo di incontri di archeologia: "Ogni giovedì ci sono incontri sull'archeologia, con personaggi e conoscitori della storia romana e greca. Non è indispensabile la presenza, la grande novità infatti è la diretta streaming, per poterci così seguirci da tutto il mondo". (Ren)