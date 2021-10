Napoli: Nappi (Lega), auguri di buon lavoro a Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega ha subito una disfatta nelle ultime elezioni amministrative. Abbiamo avuto difficoltà burocratiche gestite da cattivi atteggiamenti che pesano sul risultato finale". Così Severino Nappi, consigliere regionale della Campania e coordinatore cittadino della Lega a Napoli, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Crc Targato Italia nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele. "Ma la responsabilità del centrodestra - continua - non va nascosta e dimenticata. Veniamo da oltre 30 anni di mal governo, dobbiamo uscire dai fallimenti che ricadono sulle spalle dei cittadini". "Ricordiamo alla nuova amministrazione gli obiettivi che avevamo inserito nel nostro programma elettorale come: il miglioramento dei trasporti, la gestione dell'area di Napoli est, amministrazione che non funziona e va riorganizzata. Napoli riconquisti dignità", conclude. (Ren)