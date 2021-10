Covid: Sardegna, da ieri 19 nuovi casi e un decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna si registrano oggi 19 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 1.827 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.304 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (1 in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 76 (3 in meno rispetto a ieri). 1.526 sono i casi di isolamento domiciliare (20 in meno rispetto a ieri). Si segnala il decesso di una persona residente nella provincia di Nuoro. (Rsc)