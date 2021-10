Trasporto aereo: Eni avvia produzione carburanti sostenibili per aviazione San Donato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale prodotto, già disponibile nei serbatoi della raffineria di Taranto, sarà commercializzato alle principali compagnie aeree, per prima Ita, anche grazie al supporto di primari operatori del settore quali Aeroporti di Roma. La crescita della produzione di Saf Eni continuerà con una progressione che vedrà già dai primi mesi del 2022 l’avvio di una produzione di oltre 10 mila tonnellate/anno di Saf nella raffineria Eni a Livorno, tramite distillazione di bio-componenti prodotti nelle bioraffinerie Eni a Gela e Porto Marghera (Venezia) grazie alla tecnologia proprietaria Ecofining. Le materie prime utilizzate saranno esclusivamente di scarto quali Uco o grassi animali. Tale prodotto, denominato "Eni Biojet" conterrà il 100 per cento di componente biogenica e potrà essere utilizzato in miscela con il jet convenzionale fino al 50 per cento. La crescita continuerà con l’avvio, nel 2024 della produzione di "Eni Biojet" nella bioraffineria di Gela, dove è già in corso di realizzazione un progetto che consentirà l’immissione sul mercato di ulteriori 150 mila tonnellate/anno di Saf al 100 per cento da materie prime rinnovabili, in grado di soddisfare il potenziale obbligo del mercato italiano per il 2025. (Com)