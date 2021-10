Sardegna: Coldiretti, 13 milioni di euro da Regione contro morbo lingua blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 13 i milioni di euro stanziati dal Consiglio regionale per le analisi e i danni diretti ed indiretti causati dal morbo della lingua blu. E' quanto è stato deciso dalla conferenza dei capigruppo in Consiglio regionale. Un risultato che si starebbe materializzando dopo una prima bozza delle legge finanziaria in cui la voce blue tongue era assente, come denunciato nei giorni scorsi da Coldiretti Sardegna, che ha poi avanzato delle proposte nelle interlocuzioni avute con i diversi gruppi del Consiglio regionale tenendo conto anche dell'evolversi del morbo e delle perdite dirette ed indirette che ad oggi interessano 2.243 allevamenti e 810.669 capi, 74.621 dei quali presentano sintomi e 12.867 sono invece morti. (segue) (Rsc)