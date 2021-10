Trieste: Mulè, libertà non c'entra nulla, è atto di egoismo contro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le minoranze rumorose o facinorose "non possono prevalere sulle maggioranze operose e silenziose. Ci sono oltre 43 milioni di italiani che si sono vaccinati, 15 milioni che hanno scaricato il green pass", lo ha detto il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, a "Mattino 5" su Canale5. "La pandemia ci ha costretti in casa, ci ha privati della libertà - ha proseguito Mulè - per un motivo banale: non c'era il vaccino. Grazie al governo attuale siamo passati da 130.000 dosi al giorno a oltre 500.000 dosi al giorno e questa mattina oltre l'80 per cento degli italiani è vaccinato. O questo lo capisce anche lo 0,001 per cento della popolazione che in questo momento protesta e sciopera contro green pass e vaccini, facendo un danno all'Italia oltre che a se stesso, oppure non usciamo dall'emergenza sanitaria. Per carità, ognuno ha il diritto di scioperare ma in queste proteste la libertà non c'entra nulla, è un discorso di rispetto e di buon senso. Non si ammanti questa protesta di altri significati, è un puro e semplice atto di egoismo contro il Paese", ha concluso il sottosegretario.(Rin)