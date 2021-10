Cultura: Franceschini e Zingaretti firmano accordo per valorizzazione palazzo Silvestri-Rivaldi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intera area è pertanto caratterizzata da vincoli storico-ambientali e archeologici. Il complesso si estende con continuità per oltre un ettaro; gli edifici sono costituiti da un palazzo più antico realizzato tra il 1534 e il 1549 per Eurialo Silvestri su un iniziale progetto di Sangallo il Giovane, con ingresso da via del Tempio della Pace e Via del Colosseo; una villa residenziale con accesso da Via del Colosseo; un parco con entrata da via del Colosseo e da Via dei Fori Imperiali. Quest'ultimo accesso è sottolineato da una terrazza belvedere comunale, arricchita da elementi architettonici e scultorei quali ninfei e statue; il complesso presenta inoltre delle aree archeologiche già individuate dalla Soprintendenza relative ai resti di una villa romana del I sec. d.C.; la villa e il Palazzo sono in diretto contatto per mezzo del parco, al quale si accede attraverso il portale d'ingresso ad arco a tutto sesto posto lungo Via del Colosseo. All'interno del Palazzo si trovano affreschi sulle pareti e sulle volte, attribuiti a Perin Del Vaga. La pianta del Falda del 1676 è particolarmente preziosa perché, alle spalle del palazzo su strada, testimonia una vera e propria villa costituita da palazzine e da un ampio parco; una palazzina di pianta assai articolata affacciata al limite della proprietà verso il Colosseo e un piccolo edificio, al centro del giardino, lungo il viale principale che dall'ingresso presso il Colosseo conduceva alla villa; questo secondo edificio di pianta quadrangolare fu conglobato nel braccio che si estende verso il parco, probabilmente con i lavori del Monsignore Rivaldi (successivamente quindi, alla sua acquisizione nel 1662). (segue) (Com)