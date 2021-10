Campania: De Luca, creati 3 mila posti lavoro a tempo indeterminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pubblichiamo le graduatorie finali di un concorso per 530 nuovi occupati presso i centri per l'impiego della nostra Regione. 530 ragazzi e ragazze vanno a firmare un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Siamo riusciti, nonostante il Covid, a completare un concorso a cui hanno partecipato 70 mila persone. In corso di definizione un altro concorso per 110 informatici mentre si stanno firmando in questo momento i contratti anche del concorso della Regione. Abbiamo assunto all'Eav 600 dipendenti e a questi si aggiungeranno altri 400: stiamo parlando complessivamente di oltre 3000 posti di lavoro a tempi indeterminato. Nel nostro Paese c'è chi parla di lavoro e chi lo dà a migliaia di ragazzi e ragazzi. Non possiamo che essere estremamente soddisfatti". Lo afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta del venerdi' su Facebook. (Ren)