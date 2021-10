Covid: Bassetti, tampone a 72 ore? Stupidaggine, oltre le 24 c'è già rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estensione della validità del tampone a 72 ore "è la più grossa stupidaggine che abbia sentito in un anno e mezzo". Lo ha detto ospite di "Un Giorno da pecora" su Rai Radio1, Matteo Bassetti, direttore clinica Malattie infettive policlinico San Martino di Genova. "Il tampone ha senso se fatto a fresco. Se oggi faccio un tampone, secondo le regole vale fino a lunedì, quando rientro al lavoro". Sull'eventualità di abbassare a 24 ore la validità del tampone Bassetti chiarisce: "Se vogliamo avere delle sicurezze relative al fatto che ai non vaccinati non siano portatori di virus bisogna stringere di molto la finestra, non allargarla". (Rin)