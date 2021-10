© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dicono che c'è un problema di libertà: non si fa il Green pass perché si vuole essere liberi. La libertà di diffondere il virus non è concessa. Questa non è libertà si chiama irresponsabilità. Confondono per libertà l'arbitrio di andare su luoghi di lavoro e trasmettere il virus". Lo afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta del venerdì su Facebook. (Ren)