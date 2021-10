Rpt - Green pass: Nappi (Lega), Stato si faccia carico dei tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La questione del rispetto dei diritti individuali, dell'esigenza, della sicurezza collettiva e dell'attività d'impresa è un tema complicato e difficile rispetto al quale la posizione della Lega è molto chiara". Lo spiega Severino Nappi, consigliere regionale campano e coordinatore cittadino della Lega a Napoli, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Crc nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele. "Bisogna favorire la ripartenza definitiva dell'economia e la fine del dramma Coronavirus - chiarisce - ma non possiamo scaricare direttamente sulle spalle dei lavoratori le difficoltà che sono collegate, in alcuni casi al sistema delle vaccinazioni, in altri casi alle scelte individuali: in un Paese autenticamente democratico deve essere consentito il bilanciamento dei reciproci interessi". "Sono vaccinato, come Salvini - evidenzia - ma il tema non è individuale, riguarda il rispetto degli altri, abbiamo quindi presentato e proposto una soluzione di buonsenso: dove non si è ancora vaccinati, lo Stato si faccia carico dei tamponi o consenta trattamenti economici di favore. Questo garantirebbe condizioni di sicurezza senza gravare sulle talvolta esigue condizioni economiche di tanti lavoratori. E' importante non farne una battaglia economica o di principio, è un tempo nel quale bisogna restare uniti, anche per non lasciare spazio a pochi scalmanati che diventano cartina di tornasole di un Paese che non esiste. Diamo una soluzione alternativa in grado di mettere a tacere qualsiasi pretesto". E sull'80 per cento di vaccinati in Italia Nappi commenta: "E' sicuramente un'ottima cosa". (Ren)