Scuola: De Luca, in Campania ad oggi nessun focolaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro primo obiettivo è quello di uscire definitivamente dall'epidemia. Abbiamo due obiettivi interni a questo obiettivo generale: non chiudere più le scuole e non chiudere più le attività economiche nella nostra regione. Ad oggi non registriamo focolai nelle scuole della Campania e prosegue l'attività in presenza". Lo afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta del venerdì su Facebook. (Ren)