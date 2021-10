Ambiente: nel Napoletano primo edifico privato a consumo quasi zero della Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sorgerà a Frattamaggiore (Na) in via Roma il primo edificio privato in Campania a consumo energetico quasi zero realizzato seguendo i principi della progettazione sostenibile e bioclimatica, con certificazione Nzeb (Nearly zero energy building). Il progetto Palazzo Roma sarà realizzato dalla Devit srl in collaborazione con Trinchillo Immobiliare, azienda che opera nell'edilizia a partire dagli anni '80. "L'edificio sostituirà un vecchio palazzo oggi degradato - spiega una nota - rappresentando così una novità nell'ambito delle costruzioni anche in virtù della volontà con cui sarà realizzato. Palazzo Roma vuole, infatti, integrarsi in modo armonico con il territorio, garantendo spazi alla comunità (una piazza con arredo urbano per tutti) e una sede regalata al Comune per destinarla a un'organizzazione no profit". "Il progetto è l'occasione per intraprendere una nuova edilizia che si ispira ai principi della rigenerazione urbana, che è rispettosa dell'ambiente e della comunità", dichiara Giuseppe Trinchillo, responsabile del progetto. (Ren)