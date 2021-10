Green pass: Nappi (Lega), tamponi gratis per lavoratori a carico dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si facciano tamponi a carico dello Stato senza far ricadere sui lavoratori le difficoltà del sistema vaccinale o delle scelte di chi non si vaccina". Queste le parole di Severino Nappi, consigliere regionale della Campania e coordinatore cittadino della Lega a Napoli, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Crc Targato Italia nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele. "Non bisogna gravare - continua Nappi - sulle precarie condizioni economiche dei cittadini e dei lavoratori che non possono sottoporsi a tamponi ogni giorno. E' importante, per evitare di dare spazio ai pochi scalmanati che diventano la cartina al tornasole del nostro Paese".(Ren)