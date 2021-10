Trasporto aereo: Eni avvia produzione carburanti sostenibili per aviazione San Donato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime produzioni di Saf sono realizzate nella raffineria Eni a Taranto, con una quota allo 0,5 per cento di Uco (oli vegetali usati e di frittura), che anticipa la quota del 2 per cento di componente bio proposto nell’ambito del pacchetto Ue 'Fit For 55'. Si tratta di un primo passo, che conferma il percorso di decarbonizzazione di tutti i prodotti e processi Eni al 2050 e per tutti i settori coinvolti, compresi quelli più sfidanti, quali aviazione, mezzi pesanti e marina. Il Saf della raffineria di Taranto è attualmente prodotto tramite processo di co-feeding, coalimentando gli impianti convenzionali con quote di Uco pari allo 0,5 per cento. La quota bio presente nel prodotto consente una riduzione tipica rispetto ai feedstock utilizzati di Ghg superiore al 90 per cento rispetto allo standard di riferimento del mix fossile, secondo la Renewable energy directive II. (segue) (Com)