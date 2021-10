Abruzzo: da lunedì nuove regole per accesso visitatori in reparti ospedalieri e Rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 18 ottobre cambiano le modalità di accesso di visitatori e accompagnatori nei reparti ospedalieri, nelle sale d'attesa dei pronto soccorso e nelle strutture residenziali della rete territoriale. Lo ha reso noto l'assessore regionale abruzzese alla Sanità Nicoletta Verì specificando che le nuove disposizioni saranno contenute in un'ordinanza della presidenza che sarà firmata nelle prossime ore. L'accesso nei reparti di degenza da parte di visitatori è consentito, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, con cadenza giornaliera (festivi compresi), solo se in possesso del green pass. E' consentito l'accesso di un solo visitatore al giorno per paziente, per un massimo di 45 minuti. E' permesso inoltre prestare assistenza quotidiana, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, nel caso la persona ricoverata sia non autosufficiente o in possesso di riconoscimento di disabilità grave ai sensi della legge 104. Se nel reparto dovessero riscontrarsi uno o più casi positivi al Covid 19, l'accesso ai visitatori sarà assicurato solo in caso il ricoverato sia minore o in prossimità del fine vita. Da lunedì, sempre muniti di green pass, sarà possibile anche accompagnare un paziente e attenderlo nelle sale di attesa dei pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici. Per ogni paziente è ammesso un solo accompagnatore. (segue) (Gru)