Roma 2021: Lollobrigida (Fd'I), vandalizzato comitato Michetti, clima odio fomentato da strategia tensione

- "Nella notte criminali comunisti vandalizzano con scritte la sede del comitato Michetti: appaiono la stella a cinque punte delle Brigate rosse e minacce di morte. È gravissimo quanto sta accadendo in Italia, dove è sempre più evidente che il clima di odio, fomentato da una quanto mai verosimile strategia della tensione, sta portando agli stessi effetti che suscitò negli anni Settanta. Ci aspettiamo una immediata presa di distanza da parte di tutte le forze politiche e democratiche che hanno assunto posizione rispetto ad analoghi eventi". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida. (Com)