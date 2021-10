Jole Santelli: Giorgetti, collega straordinaria, persona perbene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una straordinaria collega ma prima ancora una persona perbene che ricordo con affetto", lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti ricordando Jole Santelli, presidente della regione Calabria (FI) nel primo anniversario della sua scomparsa. Il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha emette oggi, 15 ottobre 2021, un francobollo ordinario appartenete alla serie tematica "Il senso civico" dedicato a Jole Santelli, con indicazione tariffaria B. Il francobollo è stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in rotocalcografia; su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; Supporto: carta bianca, kraft monosiliconata da 80 g/mq; Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); Formato carta: 30 x 40 mm; Formato stampa: 28 x 36 mm; Formato tracciatura: 37 x 46 mm; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque. La tiratura è prevista in trecentomila esemplari con foglio di quarantacinque esemplari il bozzetto è a cura di Claudia Giusto. La vignetta riproduce un ritratto di Jole Santelli, protagonista della politica italiana, in primo piano sul profilo dell’Italia in cui è evidenziata la Calabria, regione in cui è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di Presidente. Completano il francobollo la leggenda "Jole Santelli", "1968 - 2020" e "Presidente Regione Calabria", la scritta "Italia" e l’indicazione tariffaria "B". (Rin)