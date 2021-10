Abruzzo: minori, per Falivene necessaria trasparenza e monitoraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Protocollo d'intesa territoriale "sull'informazione, la semplificazione ed il coordinamento delle modalità di gestione dei dati sui minori in Abruzzo", firmato il 7 luglio tra la Garante dell'infanzia e l'adolescenza Marina Concetta Falivene, Stefano Boschi, psicologo e psicoterapeuta, Massimo Rosselli Del Turco, studioso di statistica, e Paolo Pennini, esperto in materia economica, nasce dall'esigenza di trasparenza e monitoraggio che rappresentano aspetti virtuosi di una società civile". E' quanto ha evidenziato la Garante Falivene che ha spiegato: "Dal lavoro finora compiuto è scaturita la fotografia dei minori istituzionalizzati, dati già evidenziati nel corso dei lavori svolti dal Tavolo regionale per l'affido, tenutosi il 7 ottobre scorso, al quale ha partecipato anche il proponente della Commissione d'inchiesta sugli affidi. Una Commissione di rilievo in quanto darà luce sulla realtà degli affidi in Abruzzo". (segue) (Gru)