Abruzzo: minori, per Falivene necessaria trasparenza e monitoraggio (2)

- "Realizzare un sistema di monitoraggio permanente, di natura statistica, dei minori istituzionalizzati dati in affido, diversamente abili e cosiddetti "difficili" - ha aggiunto Falivene - permette una proiezione delle implicazioni socio-economiche del fallimento educativo da parte della società e, parallelamente, nel conseguimento dell'autonomia di base da parte degli stessi minori, la qual cosa potrà consentire alle Istituzioni di intervenire fattivamente per colmare le falle emergenti". Massimo Rosselli Del Turco ha dichiarato: "La carenza dell'informazione istituzionale sulle cause delle varie disfunzioni legate alla tutela dei diritti dei minori in Italia ci spinge ad approfondire sempre più l'argomento. Gli ultimi dati del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si fermano al 2017 e sono comunque dati che fanno sicuramente riflettere". (Gru)