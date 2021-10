Napoli: Europa Verde, cura alberi sia priorità amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il grosso ramo caduto da uno dei platani di via Cimarosa e precipitato sul terrazzo di un'abitazione privata, per fortuna senza conseguenze drammatiche, ripropone il tema delicatissimo della messa in sicurezza del patrimonio arboreo della città e delle potature. Negli ultimi anni poco o nulla è stato fatto ed è giunto il momento di recuperare il tempo perso nell'interesse della pubblica incolumità. In particolare nel quartiere del Vomero, che ha una ricchezza di platani che necessitano di manutenzione puntuale ed efficiente, ma più in generale in tutti i quartieri della città. Di fronte ai nuovi fenomeni atmosferici, sempre più violenti e imprevedibili la cura del verde diventa elemento indispensabile per l'amministrazione". Lo hanno dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli e il consigliere della quinta municipalità, Rino Nasti.(Ren)