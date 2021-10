Industria: Confindustria e Protezione Civile insieme per prevenzione ed emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state tante in questi anni le azioni messe in campo da Piccola Industria Confindustria e Dipartimento della Protezione Civile per migliorare la risposta agli eventi avversi, ai danni che derivano dalle calamità naturali o dalle pericolose pandemie come quella che il mondo sta vivendo. E il protocollo d’intesa, rinnovato oggi, ha come finalità proprio quella di sostenere imprese e territori nelle fasi di emergenza e diffondere, al contempo, una solida cultura della resilienza e della prevenzione nel Paese attraverso il coinvolgimento attivo di istituzioni, cittadini e aziende. L’obiettivo rimane quello di lavorare insieme ad un grande piano nazionale per la resilienza attraverso cui tutelare sia le imprese sia tutte le comunità. Il protocollo è stato firmato da Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione Civile della presidenza del Consiglio dei Ministri, e Carlo Robiglio presidente Piccola Industria Confindustria. Sono intervenuti per l’occasione Pasquale Lampugnale, presidente Piccola Industria Confindustria Campania; Luigi Traettino presidente Confindustria Campania; Oreste Vigorito, presidente Confindustria Benevento; Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Antonio Di Maria, presidente Provincia di Benevento; Italo Giulivo, direttore generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Regione Campania; Diego Mingarelli, vicepresidente Piccola Industria Confindustria per Europa, Sviluppo e coesione territoriale, Resilienza e Pge; Roberto Bruno Mario Giarola, direttore Ufficio per il coordinamento dell'attività giuridica, legislativa e del contenzioso – Dipartimento Protezione Civile; Cosimo Rummo, presidente e Amministratore Delegato Pastificio Rummo. (segue) (Com)