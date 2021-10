Sardegna: continuità territoriale, Ita ricorre a Tar per sospensione provvedimento di esclusione da gara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita ha precisato ha partecipato alle procedure di gara "in virtù del possesso di tutti i requisiti richiesti dal decreto ministeriale di imposizione e dalle lettere d'invito". Quanto all'assegnazione delle rotte a Volotea, l'assessore Todde ha precisato che è stata perfezionata all'ultimo perché "solo il 30 agosto ci è stata formalizzata la cessazione di Alitalia, il decreto sui nuovi oneri di servizio è del 14 settembre e il 21 è arrivato il nulla osta all'impiego delle risorse in copertura". Fino al prossimo 14 maggio ai residenti saranno garantite le stesse condizioni della continuità appena terminata. Previste anche tariffe agevolate per i non residenti che d'inverno viaggiano per motivi di lavoro e uno sconto del 30 per cento per i bambini tra i 2 e i 12 anni non compiuti. (Rsc)