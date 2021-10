Violenza donne: picchia moglie e la scaraventa fuori dall'auto, arrestato 41enne a Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A San Felice a Cancello (Caserta) i carabinieri hanno arrestato un 41enne per sequestro di persona, maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il soggetto avrebbe iniziato un litigio con la moglie per strada mentre si trovavano a Napoli, in zona Arenaccia, e avrebbe costretto la vittima a salire nell'auto dove si sarebbe compiuto il maltrattamento. Giunti a piazza Nazionale, la donna sarebbe stata scaraventata fuori dalla macchina e avrebbe segnalato il fatto ai carabinieri che sono riusciti a rintracciare l'indagato e ad arrestarlo. La vittima è stata soccorsa all'ospedale Vila Betania ed è stata giudicata guaribile in 5 giorni.(Ren)