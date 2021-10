Sardegna: continuità territoriale, Ita ricorre a Tar per sospensione provvedimento di esclusione da gara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esclusione della Compagnia dalla prima procedura d'emergenza per i voli in continuità aerea da e per la Sardegna è stata determinata sulla base di un'interpretazione della lex specialis da parte della commissione di gara dei requisiti relativi alla disponibilità degli aeromobili che Ita ritiene erronea. A tal proposito Ita ha depositato ricorso al Tar Sardegna per l'annullamento, con richiesta di sospensiva, del provvedimento di esclusione nonché delle lettere d'invito relative alla seconda procedura d'emergenza". Lo comunica la compagnia aerea statale Ita in una nota. Ieri l'assessore regionale ai trasporti Giorgio Todde aveva motivato l'esclusione della compagnia dalla gara per le rotte di continuità territoriale affermando che "Ita non aveva i requisiti tecnici per partecipare", dichiarazione non gradita dalla compagnia che ha precisato che quelle dell'assessore "sono dichiarazioni estremamente lesive dell'immagine e della professionalità della compagnia che si riserva di tutelarsi nelle sedi opportune". (segue) (Rsc)