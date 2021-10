Incendi: Borrelli (Europa Verde), espresse nostre preoccupazioni a De Luca e Bonavitacola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'indomani del terribile incendio divampato in un impianto di lavorazione della plastica non riciclata di Airola, ho incontrato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca e il vicepresidente, Fulvio Bonavitacola, per esprimere forti preoccupazioni su quanto accaduto". Queste le parole del consigliere regionale campano di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli che sta realizzando un dossier sui continui roghi che hanno interessato capannoni e siti come quello di Airola. "Quello di Airola è solo l'ultimo di una serie di incidenti simili avvenuti in Campania negli ultimi anni - prosegue - Con cadenza quasi semestrale assistiamo a roghi di questi impianti. Un dato anomalo sul quale ritengo doveroso rivolgere la massima attenzione per mettere in campo un'efficace strategia di prevenzione e un aggiornamento normativo che permetta alla Regione di intervenire anche in casi come questo dove le competenze sono di altri enti". (segue) (Ren)