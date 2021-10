Molise: Associazione ex consiglieri regionali, condanna piena della manifestazione romana 9 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifestazione romana dei No-vax dello scorso 9 ottobre, "visti gli esiti aberranti della violenza e aggressività portati con l'assalto alla sede centrale di una rappresentanza sindacale dei lavoratori, non può lasciarci indifferenti, silenziosi o perplessi". Lo afferma il presidente dell'Associazione ex consiglieri regionali del Molise, Gaspero Di Lisa. "La violenza - continua in una nota Di Lisa a nome del direttivo dell'Associazione - non può che essere condannata, senza se e senza ma. Ogni ricerca di attenuanti, ogni dubbio e tentennamento, minerebbe la nostra credibilità e onestà intellettuale ed etica politica dinanzi ai fatti visti e descritti dalla stampa. La condanna è ferma, piena e chiara, in quanto: certi metodi vanno ripudiati alla radice, eradicati in modo inappellabile e deciso. Il bene della democratica e pacifica vita, sia delle metropoli, che di ogni altra pur piccola comunità del nostro paese Italia, non può essere minacciato e messo in crisi da manipoli violenti, che vogliono fare della guerriglia urbana un modus operandi, per fare prevalere la forza di pochi sulla sovranità di popolo". (segue) (Gru)