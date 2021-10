Imprese: Atlantia, cessazione direzione e coordinamento nei confronti delle controllate di diritto italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia "rende noto che il Consiglio di amministrazione" della società, "che si è riunito in data odierna sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha deliberato la cessazione dell’attività di direzione e coordinamento della società nei confronti delle proprie controllate operative Autostrade per l’Italia S.p.A. (Aspi), Aeroporti di Roma S.p.A. (Adr), Telepass S.p.A e Spea Engineering S.p.A. (Spea)". Lo rende noto un comunicato stampa di Atlantia. "La delibera - riferisce la nota - è stata assunta a valle del complesso ridisegno dell’assetto organizzativo, funzionale e manageriale che ha portato Atlantia a focalizzarsi nelle attività core di portfolio management, strategy, risk, talent, partnership, innovation and sustainability, nonché a valle di una ridefinizione dei rapporti con le società controllate operative a cui è riservata piena autonomia gestionale. Atlantia si focalizzerà sul proprio ruolo di holding di partecipazioni con l’obiettivo di creare valore per tutti gli azionisti e stakeholders mediante la gestione efficace ed efficiente degli asset in portafoglio, favorendo sinergie e fornendo supporto nei rispettivi percorsi di crescita. Atlantia provvederà a comunicare la delibera ad Aspi, Adr, Telepass e Spea, affinché queste ultime ne prendano atto e provvedano agli adempimenti pubblicitari richiesti dalla normativa vigente".(Com)