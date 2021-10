Incendi: Borrelli (Europa Verde), espresse nostre preoccupazioni a De Luca e Bonavitacola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In particolare - aggiunge Borrelli - bisogna capire, per ogni singolo episodio, quali tipi di sistemi antincendio siano stati impiantati e se gli stessi fossero adeguati e funzionanti; se la capienza degli impianti abbia superato i limiti consentiti; se le stesse aziende coinvolte avessero polizze assicurative e siano state rimborsate; se ricevano contributi di enti pubblici per le attività di stoccaggio dei materiali. Sono tutti dati determinanti per comprendere davvero cosa stia accadendo nella nostra regione e per poter procedere con l'adozione di nuove ipotesi normative a tutela della salute pubblica. Con altrettanta rapidità bisogna procedere alla verifica dei danni ambientali causati dal rogo di Airola. Danni che riguardano non solo la salute pubblica dei residenti nei comuni limitrofi investiti dall'enorme colonna di fumo nero sprigionata, ma anche le realtà agricole circostanti. A tutti loro giunga la nostra solidarietà così come giunga il nostro ringraziamento ai Vigili del fFuoco e alle Forze dell'ordine intervenute prontamente sul posto". (Ren)