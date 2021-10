Napoli: Nappi (Lega), tragedia sfiorata col maltempo, amministrazione intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore a Napoli, si sarebbe potuta registrare l'ennesima tragedia, a causa dell'incuria che da anni mostra Palazzo San Giacomo, assolutamente assente quando si tratta di manutenzione e interventi di messa in sicurezza del verde pubblico e degli edifici. Solo per un caso non siamo qui a piangere altre vittime, dopo le tante che nel recente passato hanno pagato con la vita per le gravi inefficienze del Comune. Quanto avvenuto in Via Cimarosa, dove il ramo di un albero, che chissà da quanto andava potato, si è schiantato sul terrazzo di un'abitazione, ha portato immediatamente alla memoria episodi come quelli della morte di Cristina Alongi, di Salvatore Giordano, e di Rosario Padolino. Chiediamo il massimo impegno da parte della nuova amministrazione per provvedere nell'immediato alla cura della nostra città e alla sicurezza dei cittadini". Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli.(Ren)