Sardegna: Solinas, Ue cambi passo, serve nuovo patto per superare insularità (2)

- "E' necessaria - ha aggiunto Solinas - a nome delle Regioni insulari, una revisione della normativa europea, in primis in materia di aiuti di Stato, per renderla più rispondente alle sfide dei nostri territori che le situazioni di crisi impreviste, come quella attuale, rendono ancora più critiche. Non per ottenere una condizione di privilegio, ma per garantire ai nostri cittadini e alle nostre imprese le stesse opportunità di sviluppo e di competitività di cui godono le altre regioni europee". "Da anni, l'Indice di competitività territoriale della Commissione europea denuncia una situazione di sofferenza nei territori insulari, come la regione Sardegna evidenzia nei propri documenti di posizione che presenta nelle interlocuzioni con la Commissione e nei tavoli di lavoro a Bruxelles - ha continuato il governatore sardo -. Con la pandemia, le disparità socio-economiche tra regioni europee si sono aggravate ulteriormente. La pandemia ha impattato nella vita dei cittadini e nell'agenda politica delle istituzioni - tanto a livello territoriale, quanto a livello europeo - in una misura che fino a due anni era inimmaginabile, la crisi produce effetti più profondi nei contesti territoriali in cui gli assetti socioeconomici sono strutturalmente più fragili e vulnerabili. È il caso delle nostre realtà insulari". (segue) (Rsc)