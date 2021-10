Salerno: D'Alessio (FI) subentra a Longo in consiglio provinciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla prima seduta utile del Consiglio provinciale di Salerno si registrerà l'avvicendamento tra le fila di Forza Italia: Saverio D'Alessio, consigliere comunale di Nocera Inferiore, subentrerà a Valerio Longo che ha scelto di non candidarsi alle ultime elezioni Amministrative di Battipaglia. "A Valerio Longo va il mio personale ringraziamento e quello dell'intero partito per il lavoro svolto con serietà e passione sia in consiglio comunale che nell'assise provinciale. A Saverio D'Alessio auguro buon lavoro, sicuro che rappresenterà con orgoglio e capacità le ragioni dell'Agro Nocerino Sarnese, della sua Nocera e dell'intera provincia di Salerno". Lo ha affermato il deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia, Enzo Fasano(Ren)