Sanità: Ciarambino, tetti di spesa esauriti, cittadini di nuovo senza assistenza fino a fine anno (2)

- "A ciò - prosegue - si aggiunga una situazione altrettanto grave che riguarda l'ambito riabilitativo, con l'interruzione delle cure per disabili gravi in età evolutiva, bimbi neurolesi o autistici, per i quali i risultati delle cure effettuate nei centri convenzionati rischiano di essere vanificati dall'improvvisa interruzione di terapie, che necessitano assolutamente di continuità. E ancora una volta ci chiediamo come sia possibile che un centro che prende in cura un bimbo disabile, magari dopo anni di attesa, esaurisca il tetto di spesa che era stato autorizzato e contabilizzato per l'intero percorso di terapia. Eppure la Regione, anziché potenziare l'offerta tra pubblico e privato, si appresta oggi ad aumentare il costo unitario delle tariffe, erogando cospicui fondi ai monopolisti della riabilitazione in Campania. Denaro di cui purtroppo gioveranno né i pazienti né i dipendenti, ma unicamente gli imprenditori privati. Noi chiediamo, invece, che le risorse siano investite nel potenziamento dell'offerta pubblica, così che alcuni settori, a partire dalla riabilitazione, non siano più esclusivo appannaggio del privato. E affinché la sanità pubblica, con l'integrazione del privato, sia in grado di garantire l'assistenza sanitaria per l'intero anno. Una battaglia che continueremo a portare avanti finché ai cittadini della Campania non sarà garantito il diritto alla salute e a un'adeguata assistenza". (Ren)