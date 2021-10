Sardegna: Solinas, Ue cambi passo, serve nuovo patto per superare insularità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli effetti della recessione - ha aggiunto il governatore sardo - hanno riguardato infatti soprattutto i settori dei trasporti e del turismo verso i quali i nostri territori - periferici e costieri, e in quanto tali fortemente dipendenti dal trasporto aereo e con un'economia locale a forte vocazione turistica - hanno una marcata dipendenza. Il brusco calo dei collegamenti aerei diretti e del volume di passeggeri ha creato una crisi di sistema, esacerbando fragilità strutturali (accessibilità limitata, mercato domestico di dimensioni ridotte, diseconomie di scala) che dipendono dalla condizione di insularità periferica". "L'impegno della Ue per contrastare la crisi pandemica è innegabile - ha proseguito il presidente Solinas -. Senza voler disconoscere questo aspetto, che per certi versi ha una portata storica, ha detto, non posso non rimarcare due problematiche di fondo. Nei dispositivi che attuano il Next Generation Eu per ricostruire l'Europa dopo la crisi pandemica, a cominciare proprio dai Piani di ripresa e resilienza, il focus territoriale è estremamente debole ed è forte il rischio di una sostanziale centralizzazione a livello statale della programmazione degli interventi. Manca una strategia specifica per le isole, ancorché la nostra situazione territoriale ci veda in una condizione di svantaggio competitivo". (segue) (Rsc)