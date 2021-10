Sardegna: Solinas, Ue cambi passo, serve nuovo patto per superare insularità (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo guardare al futuro e riprodurre il passato - ha detto il presidente - l'emergenza Covid-19 deve segnare un punto di svolta. Guardare al futuro significa ripensare le coordinate dell'azione dell'Unione Europea, che per noi rimane un partner fondamentale. Serve però una profonda riforma della governance europea, che deve diventare più partecipativa e maggiormente attenta ai territori e far sì che tutta la produzione legislativa tenga conto delle nostre specificità territoriali". "Siamo ancora lontani dal vedere riconosciuta l'insularità come una caratteristica permanente che influenza negativamente le economie delle regioni insulari. Ciò che chiediamo con forza - ha aggiunto il presidente Solinas - è la territorializzazione delle politiche dell'Unione europea, con un'attenzione forte alle sfide delle isole periferiche. Un "nuovo patto" per pianificare strategie per i nostri territori". "Solo in questo modo sarà vero che nessuno sarà lasciato indietro, come recita un motto in uso nelle campagne di comunicazione della Ue - ha concluso il presidente Solinas - a nome di tutti i territori insulari coordinati dalla Sardegna, e' il senso della nostra rivendicazione politica, che trovera' piena espressione nel documento programmatico che presenteremo in tempi brevissimi". (Rsc)