Trasporti: Fiorani (Rfi), su Salerno-Reggio Calabria semplificazione corridoio autostradale del 2005

- Rfi è arrivata a definire la soluzione di corridoio per la Salerno-Reggio Calabria e cioè la "semplificazione del corridoio autostradale del 2005 che massimizza l'accessibilità alla rete e minimizza gli impatti". Lo ha detto l'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (Rfi), Vera Fiorani, intervenendo all'evento "I grandi investimenti in Italia. Il caso del collegamento ferroviario Salerno-Reggio Calabria" organizzato dal Forum Diseguaglianze Diversità. "Siamo andati a rileggere lo stato di fatto della Salerno-Reggio Calabria da un punto di vista della velocità. Il tempo attuale di percorrenza è di cinque ore con sette fermate intermedie e con forti limitazioni di velocità. Vincoli infrastrutturali non consentono velocità adeguate", ha spiegato Fiorani per poi precisare che "le alternative del 2005 furono da noi molto approfonditamente studiate". La sostenibilità ambientale "è entrata nella scelta di corridoio attuata. I parchi vanno evitati, bisogna preservarli" la "soluzione vicina a quella autostradale è la migliore delle diverse alternative possibili", ha concluso Fiorani. (Rin)