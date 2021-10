Amministrative: Letta, fiducioso su ballottaggi, diversamente da destra centrosinistra unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui ballottaggi l'impressione è "molto incoraggiante e positiva. Venerdì sono a Torino per la chiusura". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, a " Filo diretto" su Radio Immagina. "Abbiamo vinto bene i primi turni, ora l'impegno è a completare e dare al nostro Paese i migliori sindaci", ha aggiunto per poi concludere: "Sono molto fiducioso. La destra non fa altro che dividersi, mentre l'unità del centrosinistra è fondamentale per dare fiducia al Paese". (Rin)