Rpt - Mafia: Cantalamessa, bene 2mld per contrasto criminalità, ora impegno per Napoli

- "Da oggi l'impegno e l'auspicio è che i primi fondi siano impiegati sui territori di Ponticelli, Secondigliano e Arzano", lo commenta il capogruppo Lega in commissione Antimafia Gianluca Cantalamessa all'indomani dell'approvazione all'unanimità alla Camera della mozione di maggioranza che impegna il Governo a stanziare 2 miliardi di euro per il contrasto alle mafie tra i progetti del Pnrr e di cui il deputato napoletano ne è il primo firmatario. "I fatti di camorra che assediano Napoli in questi giorni - spiega - indicano l'urgenza di riorganizzare il controllo dei territori e distribuire risorse per potenziare il personale delle forze dell'ordine di fronte a una criminalità che mostra una recrudescenza così ampia e feroce". (Ren)