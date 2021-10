Campania: Pellegrino (Iv), solidarietà ai lavoratori in cassintegrazione dopo incendio Airola (Bn)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo stabilimento di Airola (Bn) che produce anche materiale plastico è andato completamente distrutto in seguito al maxi incendio che è divampato nel tardo pomeriggio di mercoledì. Le squadre dei vigili del fuoco, a cui va tutta la nostra gratitudine insieme alle forze dell'ordine, sono state impegnate tutta la notte per domare le fiamme. Sono in corso accertamenti per monitorare la qualità dell'aria. Tutto il gruppo regionale di Italia Viva intende esprimere piena solidarietà e vicinanza ai dipendenti dello stabilimento in provincia di Benevento, già da questa mattina in cassa integrazione, fino a quando non sarà possibile ripristinare le attività". Lo ha detto Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale. (segue) (Ren)