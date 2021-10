Covid: Piemonte, indice Rt resta inferiore a 1, confermata la zona bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pre-Report settimanale Ministero Salute - Istituto Superiore di Sanità rileva che nella settimana dal 4 al 10 ottobre, in Piemonte, il numero dei nuovi casi segnalati e dei focolai attivi risulta in riduzione rispetto alla settimana precedente. La percentuale di positività dei tamponi si conferma all’1% e l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi resta inferiore a 1, pari a 0.93. Stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e dei posti letto ordinari (per entrambi 3%). Il valore dell’incidenza (26.19 casi ogni 100 mila abitanti ad oggi) e il numero dei ricoveri ancora contenuti concorrono favorevolmente a mantenere il Piemonte in zona bianca. (Rpi)