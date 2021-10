Trasporto aereo: Solinas, corsa contro il tempo, garantito a sardi servizio di continuità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una corsa contro il tempo, resa più ardua da errori commessi da altri, che la Regione ha vinto. Abbiamo garantito ai sardi la prosecuzione del servizio di continuità territoriale senza interruzione e senza aggiungere altri disagi a quelli determinati dall'incertezza e dal prolungarsi di una procedura che i nostri uffici sono riusciti a rendere il più rapida possibile, stringendo i tempi in modo inedito, encomiabile". Lo sottolinea il presidente della Regione Christian Solinas, commentando l'esito dell'affidamento del servizio di continuità territoriale, perfezionato dalla messa in vendita dei biglietti su tutte le rotte. "Risultano ancora, anche grazie alle segnalazioni degli utenti, alcune anomalie nei passaggi informatici degli acquisti on line, che sono tuttavia in fase di risoluzione", dice Solinas, secondo cui "ciò che conta è che il servizio prosegua senza interruzione. Le tante Cassandre che nei giorni scorsi vaticinavano il disastro sono state ancora una volta smentite. Sia chiaro", prosegue Solinas, "questo è solo un punto di partenza, una tappa intermedia di durata relativamente breve. Il nostro obiettivo - conclude - è quello di garantire un sistema stabile e duraturo che garantisca ai sardi il diritto alla piena mobilità, e siamo già al lavoro per predisporre un nuovo bando ed un nuovo regime di continuità, senza trascurare - conclude - alcuna delle ipotesi in campo, ampliando l'offerta e le opportunità per i cittadini sardi e per tutti i viaggiatori".(Com)