Sardegna: Solinas, Ue cambi passo, serve nuovo patto per superare insularità

- "Riformare l'Europa partendo dai popoli e dalle Regioni. Le Isole del Mediterraneo, con la Sardegna capofila, diventano protagoniste di una grande battaglia politica che deve trovare ascolto e piena soddisfazione nell'attuale dibattito europeo in seno alla Conferenza sul Futuro dell'Europa. Le Isole elaboreranno nei prossimi giorni un documento congiunto che sara' la base di confronto nel Comitato delle Regioni". Lo ha detto il presidente della Regione Christian Solinas, aprendo i lavori della Conferenza "Le sfide delle regioni insulari periferiche nella ripresa post-Covid", organizzata dall'Ufficio di Bruxelles della regione Sardegna, capofila del partenariato delle Regioni insulari periferiche del Mediterraneo costituito, oltre che dalla nostra Isola, da Baleari, Corsica, Creta, Gozo, Isole Ionie. "In questa stagione di riforma delle istituzioni comunitarie - ha spiegato il presidente Solinas - abbiamo la possibilità di intervenire mediante infrastrutture immateriali, costituite da politiche ad hoc e dispositivi normativi specifici che prendano in debito conto gli svantaggi strutturali e permanenti dell'insularità, che l'Unione europea riconosce nell'art. 174 del Trattato, ma non nella legislazione derivata". (segue) (Rsc)